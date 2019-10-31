والي الخرطوم يقر بوجود مشاكل ادارية بمستشفيات (التركي) و(علي عبد الفتاح)

التاريخ: 31-أكتوبر-2019 فى : أخبار أقر الفريق أول ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف بوجود مشاكل ادارية بالمستشفى التركي ومستشفى عبد الفتاح بالدروشاب. Advertisements وبحسب المجهر، أكد الوالي خلال زيارته امس لمسشتفى ابراهيم مالك يرافقه مدير عام المخابرات العامة، ومدير عام الصحة، وعدد من القيادات الطبية، أكد الى انه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح عدد من المنشآت الصحية منها مستشفى الخرطوم ومستشفى الاطفال لمرضى السكري، اضافة الى مركز صحي في الجريف شرق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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