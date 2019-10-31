“الدعم السريع” تدون بلاغات ضد منتحلي صفتها بوسط دارفور

دونت قوات الدعم السريع، بلاغات إشانة سمعة في مواجهة منتحلين لصفتها، وأكد قائد الدعم السريع، قطاع ولاية وسط دارفور علي يعقوب جبريل، انضباط منسوبيه بالولاية.

وأعلن يعقوب في تصريحات صحفية أمس، ضبطهم أفراداً ينتحلون صفة الدعم السريع، ويقومون بأعمال تهدف إلى إشانة سمعتهم بما في ذلك التقاط صور دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وقال يعقوب بحسب صحيفة الصيحة، أنهم استوعبوا (1601) من منسوبي الحركات المسلحة مؤخراً في الدعم السريع، وأكد التنسيق الأمني بين الدعم السريع وبقية القوات النظامية، الأمر الذي أدى إلى السيطرة على زمام الأمور في محليات الولاية وتأمين الموسم الزراعي، بجانب ضبط الحدود وإحباط محاولات التهريب السلعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)