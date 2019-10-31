رئيس الوزراء يزور الفاشر (الإثنين) المقبل

كشفت حكومة شمال دارفور عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، إلى حاضرة الولاية مدينة الفاشر، الإثنين المقبل، يفتتح خلالها العديد من المشروعات الخدميةبجانب عقده سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أصحاب مع القيادات من النازحين واللاجئين والمسؤولين.

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واعلن والي الولاية اللواء ركن مالك الطيب خوجلي في تصريح صحفي امس بحسب المجهر عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء وبرفقته عدد من المسؤولين، وقال ان “حمدوك” سيصل الفاشر يوم الاثنين المقبل.

وأشار الى اهمية الترتيب الجيد لانجاح فعاليات الزيارة بما يليق بانسان الولاية. فيما ابدى الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى اعلان الحرية والتغيير بالولاية عبد الرحيم عمارة زينو استعدادهم الكامل لانجاح فعاليات الزيارة التي وصفها بالمهمة، وتأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها دارفور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)