النائب العام: السودان عانى من انتهاكات تتعلق بالقتل خارج نطاق القضاء

شن النائب العام تاج السر علي الحبر هجوماً عنيفاً على الاتفاقيات التي صادق عليها السودان، في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وقال إن عدم وجود آلية للتنفيذ يُعد سبباً رئيسياً للانتهاكات.

وقال الحبر خلال لقائه بالوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان برئاسة جولييت دي ريفيرو بحسب صحيفة الصيحة، إن السودان عانى كثيراً في الفترة السابقة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تتعلق بالقتل خارج نطاق القضاء، بجانب عدم حرية التجمع والتعبير رغم وجودها في الوثائق، ووصف بأنها لا تعدو أن تكون حبراً على ورق.

وبحث اللقاء الاتفاق المبرم بين السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن فتح مكتب المفوضية بالسودان.

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وأكد النائب العام إجراءات التحري في كافة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان لمعرفة ما حدث بكل شفافية لينال مرتكبو تلك الانتهاكات جزاءهم، وتكوين مجموعة من اللجان للتحري في كافة المسائل والجرائم التي ارتكبت منذ العام 1989 وحتى العام 2019.

من جهتها قالت رئيسة الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان جولييت دي ريفيرو إنهم بصدد إجراء ترتيبات لإنشاء مكتب المفوضية بالخرطوم في نوفمبر المقبل، وأكدت متابعتهم لكل ما يجري في السودان، وجاهزية المكتب للمساهمة في بناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)