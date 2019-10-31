إسعاف مصاب بالكهرباء من كسلا ووفاته بالخرطوم

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
أسعف من ولاية كسلا مصاب بالكهرباء الى الخرطوم ، ليتمكن المسعفون في إيصاله الى الخرطوم بإحدى المستشفيات الخاصة ، إلا أنه توفى الى رحمة مولاه .
ليتم تحويل الجثمان الى مشرحة بشائر ليقوم الأطباء الشرعيين عقيل النور سوار الدهب وصابر مكي بمعاينة الجثمان وتسليمه لاسرته إيماناً منهم بالقضاء والقدر .
كما قامت الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات ليتم تشييعه في موكب حزين له الرحمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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