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إسعاف مصاب بالكهرباء من كسلا ووفاته بالخرطوم

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 31-أكتوبر-2019

إسعاف مصاب بالكهرباء من كسلا ووفاته بالخرطوم

أسعف من ولاية كسلا مصاب بالكهرباء الى الخرطوم ، ليتمكن المسعفون في إيصاله الى الخرطوم بإحدى المستشفيات الخاصة ، إلا أنه توفى الى رحمة مولاه .

ليتم تحويل الجثمان الى مشرحة بشائر ليقوم الأطباء الشرعيين عقيل النور سوار الدهب وصابر مكي بمعاينة الجثمان وتسليمه لاسرته إيماناً منهم بالقضاء والقدر .

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كما قامت الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات ليتم تشييعه في موكب حزين له الرحمة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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