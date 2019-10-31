براءة نظامي من إتهام إستخراج رقم وطني ببيان كاذب وإدانة آخرين

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
برأت محكمة بلدية بحري نظامي تابع للسجل المدني من إتهام يتعلق في الإشتراك بالبيان الكاذب تحت نص المادة 97 من القانون الجنائي .
وذلك لعدم ثبوت بينة سوء القصد من خلال ماوضح بأن الإجراء الذي قام به بعد أن وضع الملف بين يديه مكتمل التصديق والإجراء من قبل الضابط المسؤول ، وأن عمله يقتضي تصوير الشخص المراد إستخراج الرقم له بواسطة ويندوز خاص به ، وأنه إذا لم يكتمل الملف لايقوم بإجراء ، وقد قام بهذا الإجراء بعد التأكد تماماً من ذلك .
فيما أدانت أربعة آخرين بينهما أجنبي نيجيري الجنسية من أصول سودانية عندما شرع في إستخراج رقم دون إثباتات ، وساعده بذلك باقي المتهمين ، عليه ففي الحكم الصادر بتوفر البينة بالغرامة المالية لكل مدان 15 ألف جنيه وفي حالة عدم الغرامة السجن ستة أشهر .
وبحسب التفاصيل أن المتهم الأول توجة لدائرة السجل المدني وشرع بواسطة أحد المدانين بإستخراج رقم وطني مقابل مبلغ مالي وفور إكتمال التحريات حول عملية الإستخراج تبين بأنه لايملك المستندات الكافية التي بموجبها أخضع للتحريات التي أسفرت بضبط الباقين بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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