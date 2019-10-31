بالفيديو : “نقطة” بالملايين وملابس “ضيقة” تثير جدلاً واسعاً بالخرطوم

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” المقطع يظهر مجموعة من الشاب في حفل راقص باحد الاماكن المفتوحة .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) المقطع اثار جدل واسع بين رواد مواقع التواصل حيث يقوم مجموعة من الشباب برمي النقود على الفنانة وهو ما يسمي بـ” النقطة” .

و بحسب الفيديو فإن المبلغ الذي رماه الشباب يفوق الملايين , حيث لم تتمكن الفتيات المصاحبات للفنانة وكن يرتدين ملابس وصفت بالضيقة والخليعة من حمل كل النقود وتركن معظمها على الارض .

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استنكر المتابعين مثل هذة الظواهر الغريبة والتي انتشرت بصورة واسعه جدا بين الشباب هذة الايام حيث اعتبره نوع من التشبه بما يحدث داخل كابريهات مصر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)