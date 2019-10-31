وفاة (6) عُمَال بلدغة “الثعابين” بحصاد السمسم في القضارف

اجتاحت “ثعابين”، عدداً كبيراً من مشاريع السمسم الزراعية بولاية القضارف، وتسببت في مقتل (6) من العمال ولدغت (40) آخرين.

وقال أحد كبار مزارعي السمسم بالقضارف ياسر فيداوي لمصادر، إن آفة الثعابين اجتاحت مناطق (أم شرابة – السوكي – كيلو 6)، ونوه إلى أنهم تضرروا من تأخير حصاد محصول السمسم هذا العام بسبب ظهور تلك الثعابين داخل السمسم، وأكد تعرض ما يفوق الـ(40) عاملاً للدغات الثعابين تم إسعافهم إلى مستشفى القضارف، وأشار إلى أنها تستقبل (8) حالات في اليوم.

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وقال فيداوي بحسب صحيفة الصيحة، إن العمالة رفضت العمل في المشاريع خوفاً من الإصابة بلدغات الثعابين، وعزا ظهور الثعابين داخل المحصول إلى هطول أمطار متأخرة أثرت على فتحات الأرض الزراعية، وكشف فيداوي عن تأثر مشاريع كبيرة بالتلف في محصول السمسم نتيجة لتأخر الحصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)