بالفيديو : مقدم برنامج “شباب توك” يعود لإثارة الجدل من جديد بالسودان .. ووالد الشهيد “عبدالعظيم” يفجرها داوية

اطل الشاب “جعفر عبدالكريم” صاحب البرنامج الشهير “شباب توك” المثير للجدل بالوطن العربي وتحديداً في السودان بعد حلقته التي كان قد بثها من الخرطوم عن المرأة وحقوقها بالسودان .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) عاد “جعفر” من جديد لاثارة الجدل بالسودان بعد حلقه بعنوان “الشباب العربي ينتفض” كان قد بثها امس في برنامجه الجديد “جعفر توك” تحدث فيها عن الثورات في الوطن العربي .

وكان محور الحلقة حول : من العراق إلى لبنان إلى الجزائر إلى السودان إلى سوريا وإلى مصر انطلق المتظاهرون للمطالبة بـ “إسقاط النظام!” ما هي مطالب المتظاهرين؟ لماذا يواجهون بالعنف الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى؟ وهل يستيقظ “الربيع العربي” من جديد؟

واستضاف عدد من الضيوف كان من بينهم عبر الهاتف “أبو بكر الإمام” والد الشهيد “عبد العظيم” الذي قتل في المظاهرات السودانية , حيث ساله “جعفر” عن الذي حدث حتي الان وهل أخذ حق ابنه ؟ .

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واجاب والد الشهيد حيث قال : “والله لم اخذ حق ابني حتي الان .. ولا اتوقع ذلك في المنظور القريب ” , واتهم والد الشهيد “عبدالعظيم” النظام السابق انه آثر ان يترك اتباعه وهم يمثلون “المجلس العسكري” الذي يشارك “قوي اعلان الحرية والتغيير” في الحكم الان على اساس انهم جزء من الثورة .

وصرح والد الشهيد ان المجلس العسكري اجبرو الناس على ان يكونو جزء من الحكومة الحالية وهم الان في مجلس السيادة يتقاسمونها مع قوي الحرية والتغيير , وان هذا الامر الذي وصفه بالغير متجانس جعل امر تعيين رئيس القضاء والنائب العام يتاخر كثيراً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)