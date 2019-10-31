كوريا الشمالية تطلق قذيفتين.. وسيول "جاهزة وتراقب الوضع"

أطلقت كوريا الشمالية قذيفتين، الخميس، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فيما وصلت المحادثات بين بيونغيانغ وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.

وأطلقت القذيفتان في اتجاه الشرق فوق البحر، كما أعلن بيان لهيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في سيول، دون تحديد طبيعتهما.

وأضافت الهيئة في بيانها: "نحن نحافظ على الجهوزية ونراقب الوضع في حال جرت عمليات إطلاق إضافية".

وإطلاق القذيفتين هو الأحدث في سلسلة تحركات قامت بها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، لكنه الأول منذ 2 أكتوبر حين أطلقت صاروخا في البحر في خطوة استفزازية.

Advertisements

وانسحبت كوريا الشمالية بعد ذلك من محادثات عمل حول الملف النووي مع الولايات المتحدة في السويد، وحضت منذ ذلك الحين واشنطن على التقدم بعرض جديد بحلول نهاية السنة.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت، الأحد، إنه لم يحدث تقدم في العلاقات بينها والولايات المتحدة، وإن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار استؤنفت.

وحدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مهلة تنقضي في نهاية العام، لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.