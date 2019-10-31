صحيفة: التاريخ شاهد حقيقي على ملاحم أبناء الإمارات في اليمن

قالت صحيفة "الوطن": يسجل التاريخ بفخر وزهو واحدة من أنصع صفحات البطولة بتاريخ العرب الحديث، تتمثل بما سطرته القوات المسلحة الإماراتية في اليمن الشقيق، وتحريرها لمدينة عدن من مليشيات الحوثي الانقلابية وكل التنظيمات الإرهابية منذ العام 2015، قبل أن تسلمها محررة ومؤمنة للقوات السعودية واليمنية الشقيقة تسودها نعم الأمن والسلامة والاستقرار، وتعود إلى أرض الوطن منتصرة ومحققة لمهمتها التاريخية لتثبت في مناسبة جديدة أنها درع الوطن الحصين وسيفه البتار على كل مؤامرة وفي وجه كل مستبد وطامع.

وأضافت أن التاريخ العسكري والإنساني شاهد حقيقي على ما قام به أبناء الإمارات من ملاحم بطولية، فتحرير عدن كان فاتحة للانتصارات في اليمن، إذ باتت المدينة منطلقاً لاستعادة الكثير من الأراضي التي اغتصبتها مليشيات إيران، وخلال ذلك كان تدريب الآلاف من أبناء اليمن الشقيق ليكونوا قادرين على تأمين المدينة وحفظ أمنها وسلامتها واستقرارها، وطوال سنوات كانت عدن بفضل الدعم الإماراتي مثالاً للمدينة المقبلة على الحياة والتحلي بالعزيمة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وهو ما مهد لطي صفحة الانقلاب وما سببه فيها.. كل هذا ما كان يمكن تصوره دون الوقفات المشرفة لقواتنا الباسلة وجهودها المباركة دعماً للأشقاء.

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وأكدت أن ما قامت به قواتنا المسلحة الباسلة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، تم في مرحلة مفصلية من عمر الأمة التي لا تنقصها الجروح، ولا المزيد من المعاناة، فكان أبطالنا " عيال زايد"، وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة على العهد والوعد بترجمة مواقف الإمارات الأصيلة في ميادين الحق والواجب، يبددون المؤامرات ويحبطون المخططات التي تستهدف اليمن، ويكسرون شوكة الظالم ويحجمون كل من طغى واعتقد أنه قادر على تمرير أجندات الشر، وخلال هذا الموقف التاريخي وتلبية نداء الشقيق المستجير، قدمت كوكبة من أبناء الوطن دماءها فداء للحق ونصرة لقضايا الوطن، وخط الدم الطاهر الزكي أساطير من البطولات، بينت قوة الحق وثبات المواقف وشجاعة الفرسان في ساحات الوغى، فانتصرت عدن وكل منطقة تحررت في اليمن بفضل أولئك الأبطال الميامين، الذين توجوا بطولاتهم بتضحيات زكية طاهرة سوف تبقى خالدة في ذاكرة الوطن والأمة جمعاء.

وأضافت "الوطن" في ختام افتتاحيتها اليوم بعد إتمام قواتنا لواجبها المشرف، تضيف إلى أمجاد الإمارات المزيد من الرفعة، حيث كان لبسالة الشجعان وما قدموه ورباطهم المشرف الدور الأكبر لتسطع شمس التحرير في عدن وأغلب مناطق اليمن، ثم كانت عودة الأبطال إلى وطنهم .. عودة المنتصرين الذين صدقوا ما عاهدوا عليه وطنهم وقيادتهم ووفوا بقسمهم مؤكدين أنهم أبناء الأرض التي لا تنتج إلا أبطالاً، فسلاماً لهم حيث يوجدون وهنيئاً لوطن أبناؤه على هذه الدرجة من البطولة والبسالة والإقدام.