كيم كارداشيان تطلب تعويضاً بقيمة 10 ملايين دولار من تطبيق للصور

ورفعت كيم دعوى قضائية ضد شركة iHandy أمس الأربعاء في المحكمة العليا بكاليفورنيا في لوس أنجلوس، سعيًا للحصول على تعويض بقيمة 10 ملايين دولار على الأقل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
وقالت كارداشيان إن تطبيق Sweet Cam استخدم صورتها عام 2017، التي تروج فيها لخط التجميل واستخدمها في حملته الإعلانية الخاصة التي عززت التطبيق.
واتهمت النجمة التطبيق باستغلال صورتها عمدًا، لجني خدمات إعلانية وترويجية بملايين الدولارات من دون دفع ثمنها.
وانتقد فريقها القانوني برئاسة المحامي مارتي سينغر تقرير شركة iHandy الذي أشارت فيه إلى أنها لم تكن تدرك أن الصورة التي استخدمتها كانت بالفعل لكارداشيان، ووصف التقرير بـ“السخيف“.
ولا يعتقد الفريق القانوني لكارداشيان أن مبلغ 10 ملايين دولار مرتفع لأنها تتقاضى مبالغ طائلة حال موافقتها على إعلان أو حملة تأييد أو لاستخدام صورتها وشخصيتها في حملات الإعلان.
ويعتبر iHandy مطور تطبيقات للهواتف المحمولة يعمل في هونغ كونغ ولديه -أيضًا- مكاتب في كاليفورنيا.
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