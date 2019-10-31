إتفاق سوداني إثيوبي لإنشاء خط أنابيب بين البلدين لنقل المواد البترولية

الخليج 365 :

ناقش اجتماع سوداني إثيوبي في الخرطوم، الأربعاء، خطة تنفيذ الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط أنابيب بين البلدين لنقل المواد البترولية لا سيما البنزين.

وحسب وزارة الطاقة والتعدين في الخرطوم، فإن هذه الاتفاقية تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى إثيوبيا مؤخراً.

وبحث وفد إثيوبي بقيادة رئيس المؤسسة الإثيوبية للبترول، مع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم خلال لقاء جمعهما بالخرطوم، الأربعاء، مجمل القضايا التي تتعلق بإنشاء خط الأنابيب، وكيفية تنفيذ الاتفاقية لتعود بالمنفعة على البلدين.

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وأشاد الوفد الإثيوبي بتعاون شركة النيل للبترول السودانية مع المؤسسة الإثيوبية للبترول، والتي تمتلك استثمارات ومحطات خدمة نفطية في إثيوبيا.

أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني توافق الرؤى حول الترتيبات اللازمة لإنشاء الخط، مبيناً أهمية الخط الذي يربط بين السودان وإثيوبيا لتقليل التكلفة في نقل المنتجات النفطية، والعمل الجاد على تحويل الاتفاقية إلى واقع ملموس ليعود بالنفع على البلدين.

وتستورد إثيوبيا كميات مقدرة من البنزين من السودان بالطرق البرية، وتمنحه مقابل ذلك 350 ميجاوات يوميا من الكهرباء عبر الربط الكهربائي بين البلدين، وفق ما هو معلن من اتفاقيات بين الدولتين بهذا الخصوص.