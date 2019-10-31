مصادر تكشف عن توقف مصنع اسمنت بربر عن الانتاج لهذا السبب..

الخليج 365 : كشف تجار اسمنت ببحري لـ(الحدث السوداني) امس(الاربعاء )، عن توقف مصنع اسمنت بربر عن الانتاج بسبب حدوث عطب فني في “الفلاتر” ، موضحين أن عدم معالجتها تؤثر على البيئة بالتلوث.

وقال تاجر اسمنت ببحري حمد احمد إن العطب سوف يستمر لفترة طويلة وينعكس على الاسعار وحجم عرض الاسمنت بالاسواق، كاشفا عن حدوث زيادة في الاسمنت وبلغ (10) مليون جنيه للطن.

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