إلتزام أوروبي بتقديم 466 مليون يورو للسودان

الخليج 365 :

أكدت المجموعة الأوروبية استعدادها لدعم السودان بنحو 466 مليون يورو على دفعات متفرقة، وذلك خلال اجتماع لوزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مع وفد أوروبي يزور الخرطوم هذه الأيام.

وطبقاً لبيان وزارة الخارجية، فإن الوفد تعهد باسم دول المجموعة الأوروبية بتقديم منحة للسودان بقيمة 200 مليون يورو أولاً، يليها لاحقاً تقديم 141 مليون يورو، وكذلك مبلغ 100 مليون يورو، و25 مليون يورو مساعدات إنسانية، ليكون إجمالي المبلغ 466 مليون يورو.

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وذكر البيان أن الوزيرة وخلال الاجتماع مع الوفد شرحت له أولويات الحكومة الانتقالية متمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وأوضحت أن كل ذلك يتطلب دعماً من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السودان وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب.

الوفد أكد دعمه للسودان خلال هذه المرحلة المهمة، وأشار إلى نيته درس احتياجات السودان في هذه المرحلة والتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السودان لمقابلة الاحتياجات العاجلة وكذلك دعم الاقتصاد السوداني.

وحث الوفد الحكومة الانتقالية على بذل الجهود للمساعدة في إعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي وإزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وأكد المساعدة على تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لتمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية.