السوق المركزي: دخول كميات كبيرة من الفواكه للاسواق

الخليج 365 : كشف تجار ثلاجات بالسوق المركزي الخرطوم لـ(الحدث السوداني) امس الاربعاء عن طرح كميات كبيرة من الفواكه المصرية والقادمة من دبي بالسوق من تفاح وبرتقال وعنب.

وقال التاجر فخرالدين احمد لـ(الحدث السوداني) ان السوق يعاني من الركود خاصة في فصل الشتاء حيث تتراجع القوة الشرائية للفواكه، مبينا ان كيلو العنب المصري (350-400) جنيه والتفاح الاحمر (200-250) جنيه للكيلو.

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