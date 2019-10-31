أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق31أكتوبر2019 م

الخليج 365 : اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق31أكتوبر2019 م في السوق السوداء : العملة سعر الصرف دولار امريكي 77.00 جنيه ريال سعودي 20.00 جنيها درهم اماراتي 20.30 جنيها سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 88.00 جنيه الجنيه الاسترليني 89.00 جنيه ريال قطري 19.54 جنيه الجنيه المصري 4.60 جنيه

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