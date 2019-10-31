كيم جونغ أون يوجه رسالة طارئة إلى رئيس كوريا الجنوبية

الخليج 365: بعث رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة مواساة لرئيس كورية الجنوبية، مون جاي إن، أعرب فيها تعازيه في وفاة والدته.

وكتبت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في الـ 30 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بعث رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة تعزية إلى الرئيس، مون جاي إن، يواسيه في وفاة والدته”.

وكانت والدة الرئيس الكوري الجنوبي قد توفيت في الـ 29 من الشهر الجاري عن عمر يناهز 91 عاما.

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