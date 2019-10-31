الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تشكيل حكومة لبنانية بشكل عاجل تلبي تطلعات المواطنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة في لبنان أهمية البدء بشكل عاجل في تشكيل حكومة جديدة تواكب تطلعات الشعب اللبناني.

وأعربت البعثات الأوروبية عن قلقها جراء أحداث العنف التي طالت بعض المتظاهرين، كما دعت السلطات اللبنانية إلى الهدوء وتأمين الحماية لكافة المحتجين بشكل سلمي في لبنان.

وجاء في بيان صحافي مشترك لرؤساء بعثات الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، نشر اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: “بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، تؤكد خروج المواطنين اللبنانيين إلى الشوارع تعبيرا عن خيبة أملهم إزاء الوضع السياسي في البلاد. لقد دعا المحتجون إلى مساءلة القادة السياسيين وإلى أداء حكومي أفضل وكذلك إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية. وعلى الجميع سماع دعواتهم”.

وأضاف البيان: “بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بات من الضروري تشكيل حكومة جديدة بدون تأخير وتنفيذ كافة الإصلاحات الهيكلية. ونحن ندعو الحكومة إلى إجراء حوار شامل مع كافة عناصر المجتمع المدني”.

وتابع البيان: “كما أننا نعرب عن قلقنا البالغ جراء أي انتهاك حدث لحرية التجمع والتعبير للمواطنين ولأحداث العنف الأخيرة التي حدثت ضد خلال الاحتجاجات. كما أنننا نشيد بالقوى الأمنية على سياسة ضبط النفس التي أظهرتها حتى الأن ونواصل دعوة السلطات لحماية جميع المظاهرات السلمية”.

سبوتنيك