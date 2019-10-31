الإمارات ترد على هجوم وزير الخارجية التركي ضد الرياض وأبو ظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على هجوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على السعودية والإمارات.

ونشر قرقاش تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها: “رأيت مقتطفات مقابلة مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة الجزيرة القطرية، ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي”.

وكان الوزير التركي قد تحدث عما وصفه بـ”السبب الحقيقي” لانزعاج السعودية والإمارات من أنقرة. المادة السابقة مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 30 جراء حريق ضخم شب بقطار في باكستان المقالة القادمة الجيش الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة

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