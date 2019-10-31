شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية اليوم الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء حريق شب بقطار متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت محطة جيو التلفزيونية عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية قوله، إن الحريق سببه انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ، وأن الحريق غمر ثلاث عربات.

يذكر أن القطار كان متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي. المادة السابقة اتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة المقالة القادمة الإمارات ترد على هجوم وزير الخارجية التركي ضد الرياض وأبو ظبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 30 جراء حريق ضخم شب بقطار في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.