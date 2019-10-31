- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية اليوم الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء حريق شب بقطار متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت محطة جيو التلفزيونية عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية قوله، إن الحريق سببه انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ، وأن الحريق غمر ثلاث عربات.
يذكر أن القطار كان متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 30 جراء حريق ضخم شب بقطار في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.