اتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

خاص الخليج 365:

منشور خطير جدا متداول فى الفيس بوك والواتساب يبث الرعب فى نفوس الناس مما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع فى بلادنا – لاقدر الله .

لنمر معا على المنشور الذى ننقله ادناه ثم نعلق عليه قليلا :

كتب صاحب المنشور :

انها بداية الفتنة ..

لجان مقاومة الصحافة يعتدون بالضرب علي اخ لانتمائه للحركة الاسلاميـة .

الدسوقي يسكن الصحافة ٢٥ وديل اولاد الحلة معروفين بالنسبة ليه .

والغرض اسكاته وتخويفه.

والادهي انهم بيطالبوه الخروج من المربع تماما باسرته!!!!!!!!!

♦♦رسالة في بريد السيادي العسكري مايسمون انفسهم لجان المقاومـة عاثوا في البلاد فسادا فقد سرقوا ونهبوا ودمروا وضربوا باسم الثورة ..

الي متي يهان المواطن ويعتدي عليه دون جرم ..

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♦♦رسالة ثانية للشعب المسلم انتم الان مضطهدون من شرذمة علمانية وشيوعية تعتدي عليكم في منازلكم واماكن عملكم باسم لجان المقاومـة لذلك لا قانون يقف معكم ليس لانكم اجرمتم بل لانكم اسلاميين

خذوا الحقوق بايديكم وعلي الباغي تدور الدوائر

والحقوق تنتزع ولا تطلب..

♦احمي نفسك واهلك وممتلكاتك من سرطان لجان المقاومة بيدك ..

انتهى المنشور ونقول :

انه كلام بالغ الخطورة ولايمكن مطلقا القبول به وترك الاوضاع فى البلد تمضى نحو هذا المنحدر الخطير ، وعلينا ان نعى جيدا انه ليس لاحد مطلقا – كائنا من كان – الحق فى محاسبة انسان على فكرته ورؤيته وانتمائه وخطه السياسى فالشخص حر تماما ان يكون منتميا للحركة الاسلامية ام لا وان يكون عضوا بالمؤتمر الوطنى ام لا فهذا حق مكفول للكل وليس لاحد ان ينتزعه او يحاسب عليه مع التاكيد على ان كل من اجرم فى حق الشعب وارتكب جناية مهما صغرت يلزم ان يحاسب لكن ليس على اساس انتمائه وتوجهه بالطبع وانما على اساس جريمته ومخالفته للقانون .

ونشير الى رفضنا التام للغة العدائية التى كتب بها المنشور ونرفض بشكل قاطع الدعوات النشاذ الى ترحيل شخص من مكان سكنه واخراجه من الحى ويلزم ان توقف الحكومة فورا هذا العبث وتضرب بقوة كل من يريد احداث الفتنة فى البلد وجر الناس الى الاقتتال وندعو العقلاء من ابناء بلادى الى التصدى لهذه الدعوات الغير مسؤولة فالفتنة نائمة وان اشتعلت فلن تبقى ولن تذر واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.