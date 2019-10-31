صراع جوهر وآبي أحمد يهدد اثيوبيا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعجب الكثيرون فى المحيط الاقليمى لاثيوبيا وكذلك المجتمع الدولى بالتغيير السلس والهادئ فى اثيوبيا الذى دفع بالشاب آبى أحمد الى زعامة الحزب وبالتالى رئاسة الوزراء وفقا للنظام المتبع فى هذا البلد ، وفى الداخل شهدت العديد من المناطق احتفاء بوصول السيد آبى أحمد الى رئاسة الحكومة فالرجل غير انه يمثل الشباب فى بلد شاب فانه ايضا يحمل تطلعات ملايين المسلمين الاثيوبيين ان يتسنموا ارفع المناصب فى بلد متعدد الأعراق والثقافات والرؤى خاصة وان المسلمين ظلوا طوال فترة حكم منقستو تحت نير الاضطهاد والتمييز ولم تنجح حكومة ميليس زيناوى فى رفع الضيم عنهم بل انهم يرونها كسابقتها فى السوء والظلم الواقع عليهم .

رحل زيناوى وجاء ديسالين الذى لم يشهد عهده انفراجة حقيقية يعيشها المسلمون وان كانت الضغوط عليهم قد خفت قليلا فما انتبهوا الا واحدهم يصعد الى زعامة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء واصبح شخصا يشار اليه بالبنان ويتمنى الكثيرون حصول ماحدث فى اثيوبيا ببلدانهم فما الذى يجرى الان ياترى وما الذى يدفع الاثيوبيين للتظاهر ضده والخروج عليه وسقوط مئات القتلى فى هذا البلد المحتاج الى الاستقرار ؟

نقرأ فى الاخبار ان حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد ارتفعت إلى اعداد كبيرة ومزعجة، بحسب مصادر أمنية.

قائد الشرطة صرح أنه “قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا” مضيفا “هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم وبين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن”.

وكانت وزارة الدفاع قد اعلنت نشر عسكريين في سبع مناطق لا يزال الوضع فيها متوترا.

وقال المعارض جوهر محمد (32 عاما) من مقر إقامته بأديس ابابا “لجأ آبي أحمد إلى ما يؤشر إلى التمهيد لإقامة دكتاتورية. حاول ترهيب الناس بمن فيهم حلفاؤه الذين مكنوه من تولي السلطة والمختلفين مع بعض مواقفه”.

وأضاف “أن الترهيب هو مقدمة الدكتاتورية”.

وكان لجوهر محمد دور أساسي في التظاهرات المناهضة للحكومة التي أدت إلى الإطاحة بسلف آبي وتعيين الأخير في أبريل2018 رئيس حكومة، وهو إصلاحي من إثنية أورومو.

واندلعت أعمال العنف في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا إثر نزول أنصار المعارض للشارع وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن.

وتدهورت العلاقات في المدة الأخيرة بين محمد وآبي أحمد، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء الذي فاز بجائزة نوبل للسلام قبل أيام قليلة.

وأكد جوهر محمد على موقع فيس بوك أن السلطات سعت لإبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، ما أدى إلى وقوع الصدامات.