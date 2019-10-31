النائب العام: ترتيبات لالغاء قانون النظام العام وتعديل بند (الزي الفاضح)

كشف النائب العام تاج السر علي الحبر ان نقاشا يتم مع الجهات المختصة ابرزها وزارة العدل بشأن تعديل بعض مواد القانون كالقانون الجنائي في المواد المتعلقة بالزي الفاضح وإلغاء قانون النظام العام، وأن تحمي القوانين قدسية كريم المعتقدات.

ونقل الحبر لدى لقائه أمس جولييت دي ريفيرو رئيسة الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان، السودان عاني جدا في الفترة السابقه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ومن القتل خارج نطاق القضاء وعدم حرية التجمع والتعبير رغما عن وجودها في الوثائق لكنها لاتعدو ان تكون حبرا علي ورق.

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واشار مولانا الحبر لعدم وجود آلية لتنفيذ ماصادق عليه السودان من اتفاقيات وهي من الأسباب الرئيسيه لتلك الانتهاكات. وأكد ان النيابة ستتحري في كافة الانتهاكات السابقة ومعرفة ماحدث بكل شفافية لينال مرتكبو تلك الانتهاكات جزاءهم.

وأضاف بحسب الرأي العام، انه اطلع على مهام مكتب المفوض السامي والتي تصب في اتجاهات تجد كل الارتياح والقبول. مشيرا الى مطالبته للمجلس السيادي بالتصديق للنيابة العامة بعدد “500” وظيفة من اجل النهوض بالنيابة العامة لتلعب دورها في حماية حقوق الإنسان ليكون لمكتب النائب العام القدح المعلى مما يتطلب رفع وبناء قدرات وكلاء النيابة وكل العاملين بها وتوفير آليات وأدوات العمل والتدريب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)