الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: التزام السودان في اليمن لا يزال قائماً

رهن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، عميد ركن د. عامر محمد الحسن، إنهاء مشاركة السودان في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بتقييم الآليات المكلفة في الميدان، واتخاذ قرار على المستوى الإستراتيجي، وفقاً للتحالف المشترك بإعادة انتشار القوات سواء كان تعزيزاً أو سحباً.

وقال الحسن بحسب صحيفة الصيحة، إن التزام السودان بالمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لا يزال قائماً، وفقاً لبرتكول مشترك مع الدول العربية الداعمة للشرعية.

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وفي سياق آخر، كشف الناطق الرسمي عن ترتيبات تتعلق بمجاهدي الدفاع الشعبي وتوفيق أوضاعهم داخل القوات المسلحة، وفقاً لعمل طوعي اختياري للذين تم استنفارهم في بعض المناطق، وأضاف “البقية غير مستنفرين بالقوات المسلحة، وليس هناك التزام تجاههم”.

وأوضح الحسن أن المستنفرين من مجاهدي الدفاع الشعبي، تتم معاملتهم معاملة منسوبي القوات المسلحة وفقاً لشروط الخدمة الطوعية للمجاهدين حسب قانون الدفاع الشعبي، وأعلن اكتمال إجراءات مصابي ومفقودي وشهداء مجاهدي الدفاع الشعبي وفقاً لقانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة للحقوق والاستحقاقات شأنهم شأن بقية أفرادها، وأشار إلى حسم ملف مجاهدي الدفاع الشعبي بأنهم أفراد بالقوات المسلحة إلا من أبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)