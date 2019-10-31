مشاجرة بالسكاكين تنتهي بإصابة شاب داخل السوق بشرق النيل

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
دون قسم شرطة حلة كوكو بلاغاً تحت المادة 139 الأذى الجسيم في مواجهة ثلاثة متهمين .
حيث تعود التفاصيل الأولية عندما دخل المتهمون في شجار مع المجني عليه داخل السوق ، وقد توفى لإصابة بالسكين في يده ، مما سبب له الأذى الجسيم فتم إسعافه للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .
وبحسب صحيفة الدار وبواسطة الأورنيك الجنائي تم القبض على المتهمين الثلاثة ، وباشرت الشرطة التحقيق معهم لحين تقديم المتهمين للمحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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