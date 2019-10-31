تصنيف السودان الأسوأ في التعليم عربياً وافريقياً

صنف السودان ضمن ثلاث دول عربية ومن بيين 53 دولة لم تنجز في التعليم أهداف الالفية بسبب عدم تطبيق المجانية المطلقة. وحسب مقارنة مع 20 دولة عربية وافريقية اعتبر السودان الأسوأ في التعليم.

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وقال د. مبارك يحيى رئيس الائتلاف السوداني للتعليم للجميع لـ “الرأي العام” ان مجالس الآباء كانت تفرض رسوماً ومبالغ طائلة وان ولاية الخرطوم كانت تصرف على النفقات التشغيلية على المدارس 1% وباقي 99% يتكفل بها المواطن والتي تتمثل في الكهرباء والمياه واعمال الصيانة.

وشدّد على ان يتم تطبيق مجانية مطلقة للتعليم حسب المعايير الدولية المتعارف عليها، وان تزيد الدولة الصرف على التعليم حسب المعيار العالمي بين 15% إلى 20%.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)