رجل يقتل شقيقته ببندقية كلاشنكوف

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
دونت شرطة الحصاحيصا بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على أثر إقدام أحد المواطنين بإطلاق الرصاص على شقيقته البالغة من العمر ثلاثة وأربعين عاماً ، داخل منزلها مسبباً وفاتها .
وبإخطار الشرطة تمت زيارة مكان الحادث ، وتحويل الجثمان لتوقيع الكشف الطبي .
وبالقبض على المتهم أفاد بأنه إشترى البندقية أداة الجريمة من أحد الأسواق بأم درمان قبل خمسة أعوام .
وتعود أسباب الحادث بحسب صحيفة الدار لخلافات أسرية ، ليقوم المتحري بوضع البندقية معروضات في البلاغ تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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