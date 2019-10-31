“زيرو فساد”: تأخير البلاغات بسبب نقص المتحرِّين

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
كشف مدير الإدارة القانونية بمنظمة “زيرو فساد” معتصم محمد أحمد عن عقبات وتحديات تواجه المنظومة تتمثل في تأخير البلاغات من قبل النيابة، إضافة إلى رفض الطلبات التي يتقدمون بها، وأشار إلى نقص في المتحرين ما يتسبب في تأخير البلاغات.
وأعلن رئيس المنظمة، نادر العبيد في مؤتمر صحفي بفندق “إيواء” بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنهم بصدد إبرام اتفاقية مع منظمة خارج السودان تختص بمكافحة الفساد، وقال إن الأموال التي هُربت خارج السودان كلها مرصودة لديهم وعلى دراية تامة بتفاصيلها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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