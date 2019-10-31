طبيب: “البشير” مُهدد بفقدان النظر داخل “كوبر”

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
تحصلت مصادر على معلومات طبية بشأن الزيارة التي قام بها الرئيس السابق عمر البشير إلى مركز السودان للعيون بالخرطوم الأيام الماضية، لإجراء فحوصات طبية هناك، وسط حراسة أمنية مشددة بمعية (17) عربة لاندكروزر للتأمين.
وأكد طبيب – فضل عدم ذكر اسمه – أن البشير عانى في الفترة الأخيرة من ضعف في النظر بسبب درجات الحرارة العالية، لافتاً لإرتدائه نظارة طبية منذ عدة سنوات، وقال إن الفحوصات التي أجريت على “البشير” أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف ونظر كامل له.
وحذر المصدر من أن عدم التعامل بجدية مع تلك الحالة والتي قال ربما تقود إلى فقدان البشير لنظره وإصابته بالعمى في المستقبل، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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