التاريخ: 31-أكتوبر-2019
تحقق دائرة الأمن والجنايات بالسجل المدني ببحري ، في وقائع أغرب حادثة إجتماعية وذلك بإكتشافهم لرجل يحمل الرقم الوطني ضمن المقيدين كذكور إلا أنه أنثى ، جعلته الظروف أن يعيش مع جنس ليس له إنتماء .
وبعد أن وضعت دائرة الأمن والجنايات يدها على هذه الحادثة قامت بالتعامل مع الحالة بشفافية ، والتحري حول الأسباب التي دعته يعيش هذه السنوات كأنثى ، وإرساله الي القمسيون الطبي الذي أكد على أنه أنثى وعذراء .
وبحسب صحيفة الدار أشرف على البلاغ النقيب أكرم بابكر والتحري الملازم كرار عمر حامد .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حدث لايصدق .. أنثى تعيش في شخصية رجل لمدة (30) عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.