حدث لايصدق .. أنثى تعيش في شخصية رجل لمدة (30) عاماً

تحقق دائرة الأمن والجنايات بالسجل المدني ببحري ، في وقائع أغرب حادثة إجتماعية وذلك بإكتشافهم لرجل يحمل الرقم الوطني ضمن المقيدين كذكور إلا أنه أنثى ، جعلته الظروف أن يعيش مع جنس ليس له إنتماء .

وبعد أن وضعت دائرة الأمن والجنايات يدها على هذه الحادثة قامت بالتعامل مع الحالة بشفافية ، والتحري حول الأسباب التي دعته يعيش هذه السنوات كأنثى ، وإرساله الي القمسيون الطبي الذي أكد على أنه أنثى وعذراء .

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وبحسب صحيفة الدار أشرف على البلاغ النقيب أكرم بابكر والتحري الملازم كرار عمر حامد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )