جولة اوروبية مرتقبة لوزيرة الخارجية

التاريخ: 31-أكتوبر-2019 فى : أخبار كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة بوزارة الخارجية، عن زيارات مرتقبة لوزيرة الخارجية أسماء عبدالله لعدد من الدول الأوربية. Advertisements وقالت المصادر أن الزيارات تأتي في إطار تعزيز العمل الإيجابي وتمتين العلاقات الثنائية السودانية الأوروبية والتعاون المستمر من أجل رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك، وذلك عقب نجاح الثورة السودانية وتشكيل حكومة إنتقالية جديدة، كاشفة بحسب الرأي العام، أن أجندة الزيارات ستشمل بحث إستئناف الحوار الإستراتيجي السوداني الأوروبي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365 اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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