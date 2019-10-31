وزير الاعلام: تصفية المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
كشف وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح عن إجراءات لتصفية المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات، بجانب “9” مؤسسات إعلامية مملوكة لأفراد ممولة من الدولة، وكانت تعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
وقال صالح بحسب الرأي العام: “بدأنا إجراءات مع جهاز المخابرات لتصفية مؤسساته الإعلامية لجهة أنه تحول الجهاز لجمع المعلومات فقط.
وأشار فيصل إلى إجراءات مماثلة بحق أجهزة أخرى مملوكة لأفراد لكنها ممولة من الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وجرى حصرها بشكل كامل ولدينا تقارير بتفاصيل ممتلكاتها.
ورحب صالح، باية مؤسسة اعلامية ذات صلة بالسودان كانت تعمل بالخراج ترغب في العمل من الداخل. وقال القيد السياسي الأمني أصبح غير موجود، فقط هناك إجراءات فنية، وموجهاتنا العامة أنه ليس لدينا ما نخفيه ونرحب بأجهزة الإعلام المحلية والأجنبية للعمل في السودان وبقدر الإمكان سنساهم معها في تيسير وتسهيل عملها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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