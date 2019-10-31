الحكومة تشرع في تشكيل قوة مشتركة لمواجهة تهديدات “بوكو حرام”

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
شرعت الجهات المختصة في إنفاذ قرار الحكومة بتشكيل قوة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة و”الدعم السريع” والأمن، لمواجهة التحديات المحتملة على الحدود الغربية التي تشكلها عناصر “بوكو حرام”.
وأثنى رئيس حزب الدعم الوطني، اللواء م. محمد الحسن خالد، في تصريح بحسب صحيفة السوداني، على اتفاق الحكومة على تشكيل هذه القوة لتنفيذ حملة على الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا، لمواجهة مخاطر “بوكو حرام”.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجربة “الدعم السريع” في حماية الحدود وحراستها، فضلاً عن الدور البارز الذي تقوم به في مكافحة الهجرة غير الشريعية والاتجار بالبشر والمخدرات.
وكان الحاج وراق قد دعا إلى إنشاء قوة مشتركة من الجيش و”الدعم السريع” والشرطة والأمن لمواجهة الإرهاب المحتمل، مبيناً أن عناصر من “بوكو حرام” زُعم بأنها تسللت للسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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