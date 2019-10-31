التاريخ: 31-أكتوبر-2019
كشفت الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية الخرطوم عن اكتمال الترتيبات لصرف استحقاقات عمل عمال التعليم بالولاية ليوم السبت عن شهر أكتوبر الماضي بعد متابعات.
وقال الدكتور عبد الله بابكر عبد الماجد الأمين العام للهيئة النقابية في تصريح صحفي إنهم قاموا برفع مذكرة لوالي ولاية الخرطوم بخصوص استحقاقات عمال التعليم عن عمل يوم السبت في شهر اكتوبر المنصرم بعد الغاء العمل به.
وأشار الى ان والي الولاية تجاوب مع مطالبهم ووجه مدير عام وزارة المالية بعمل الاجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب الهيئة النقابية، مبيناً بحسب الرأي العام، انهم اجتمعوا بعد ذلك بمدير عام وزارة المالية الذي بشرهم بان خطوات ذلك قد بدأت بتكوين لجنة لحساب هذه الاستحقاقات, وشرعت اللجنة في القيام بالاجراءات المحاسبية حتى مرحلة صرف هذه الاستحقاقات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مساعي لصرف استحقاقات عمال التعليم لعطلة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.