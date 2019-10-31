مساعي لصرف استحقاقات عمال التعليم لعطلة السبت

كشفت الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية الخرطوم عن اكتمال الترتيبات لصرف استحقاقات عمل عمال التعليم بالولاية ليوم السبت عن شهر أكتوبر الماضي بعد متابعات.

وقال الدكتور عبد الله بابكر عبد الماجد الأمين العام للهيئة النقابية في تصريح صحفي إنهم قاموا برفع مذكرة لوالي ولاية الخرطوم بخصوص استحقاقات عمال التعليم عن عمل يوم السبت في شهر اكتوبر المنصرم بعد الغاء العمل به.

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وأشار الى ان والي الولاية تجاوب مع مطالبهم ووجه مدير عام وزارة المالية بعمل الاجراءات اللازمة لتنفيذ مطالب الهيئة النقابية، مبيناً بحسب الرأي العام، انهم اجتمعوا بعد ذلك بمدير عام وزارة المالية الذي بشرهم بان خطوات ذلك قد بدأت بتكوين لجنة لحساب هذه الاستحقاقات, وشرعت اللجنة في القيام بالاجراءات المحاسبية حتى مرحلة صرف هذه الاستحقاقات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)