نبيل أديب: سنقدم المتورطين في فض الاعتصام للعدالة بغض النظر عن الأسماء

التاريخ: 31-أكتوبر-2019
أكد رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب أنهم سيقدمون المتورطين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للعدالة بغض النظر عن موقعهم أو أسمائهم، مشيراً إلى أن أولى اجتماعات اللجنة ستكون مطلع الأسبوع المقبل.
وقال أدريب بحسب صحيفة السوداني أمس، إن اللجنة ستجتهد في الانتهاء من عملها في فترة الـ(3) أشهر، مؤكداً بأنه لا يمكن تمثيل أسر الشهداء باللجنة لأنهم طرف في القضية وإذا تم تمثيلهم ستكون اللجنة منحازة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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