نبيل أديب: سنقدم المتورطين في فض الاعتصام للعدالة بغض النظر عن الأسماء

أكد رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب أنهم سيقدمون المتورطين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للعدالة بغض النظر عن موقعهم أو أسمائهم، مشيراً إلى أن أولى اجتماعات اللجنة ستكون مطلع الأسبوع المقبل.

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وقال أدريب بحسب صحيفة السوداني أمس، إن اللجنة ستجتهد في الانتهاء من عملها في فترة الـ(3) أشهر، مؤكداً بأنه لا يمكن تمثيل أسر الشهداء باللجنة لأنهم طرف في القضية وإذا تم تمثيلهم ستكون اللجنة منحازة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)