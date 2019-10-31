كذَّبتا “زيرو فساد”.. أسرتا معتقلين: لا بلاغات ضد طه وهارون بالثراء الحرام

كذبت أسرتي القياديين بالمؤبتمر الوطني علي عثمان محمد طه وأحمد هارون ما أوردته منظومة “زيو فساد” على لسان رئيسها نادر العبيد عن تدوينها بلاغات في مواجهة طه وهارون بنيابة الثراء الحرام.

وقالت في توضيح لمصادر، إنها تقصت عن ما أثير من بلاغات وتلقت تأكيدات بعدم تدوين بلاغات في مواجهتهما بالثراء الحرام.

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وكانت المصادر، قد أوردت أمس على لسان رئيس منظومة زيرو فساد نادر العبيد أن أبرز رموز النظام السابق الذين دونت المنظومة بلاغات في مواجهتهم بنيابة الثراء الحرام هم نافع علي نافع، علي عثمان ممد طه، أحمد هارون، عبد الباسط حمزة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)