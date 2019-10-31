 أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * رئيس الوزراء يزور الفاشر (الإثنين) المقبل * لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة تؤدي القسم الجريدة: * آلاف المفصولين من (سودانير) يحتجون أمام مجلس الوزراء * تجمع المهنيين يطالب بسحب الثقة من نقابة صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية * وفد أوروبي رفيع لدعم الفترة الانتقالية بالسودان الصيحة: * طبيب: (البشير) مهدد بفقدان النظر داخل كوبر * أسر رموز النظام السابق ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء * أجانب ينهبون ذهب معدنين بالشمالية (4) وفيات بحمى (الوادي المتصدع) في نهر النيل السوداني Advertisements * (466) مليون يورو مساعدات أوربية للسودان * نبيل أديب لـ (السوداني): سنقدم المتورطين في فض الاعتصام للعدالة بغض النظر عن الأسماء * كذبتا (زيرو فساد).. أسرتا معتقلين: لا بلاغات ضد طه وهارون بالثراء الحرام الرأي العام * النائب العام: ترتيبات لإلغاء قانون النظام العام وتعديل بند (الزي الفاضح) * فيصل: تصفية المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات تصنيف السودان الأسوأ في التعليم عربياً وأفريقياً الوطن * وفاة (120) طفل يومياً بسوء التغذية * وفد أوربي عالي المستوى يصل الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية الدار * أنثى تعيش في شخصية رجل لمدة (30) عاماً ومفاجأة مذهلة * (4) وفيات بحمى الوادي المتصدع في نهر النيل *الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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