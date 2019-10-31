تعيين الحامدي مستشارًا للرئيس التونسي يثير جدلًا واسعًا

أثار تعيين الرئيس التونسي قيس سعيّد، للجنرال العسكري محمد صالح الحامدي، مستشارًا له للأمن القومي، جدلًا واسعًا في تونس، خاصة وأن الفترة التي قاد فيها الجيش التونسي سابقًا بقرار من حركة النهضة الإسلامية، شهدت هجومًا راح ضحيته 8 جنود في منطقة ”هنشير التلة “ من جبل ”الشعانبي“.

ووجّه إعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني، انتقادات حادة للجنرال الحامدي، معتبرين أنه ”رجل حركة النهضة في قصر الرئيس قيس سعيد“.

وقال الإعلامي محمد بوغلاب، إن تعيين الجنرال محمد صالح الحامدي ”خاطئ لأن حركة النهضة عينته سابقًا وفشل“.

وأضاف محمد بوغلاب في تصريح تلفزيوني على قناة ”الحوار التونسي“، أن رئيس الحكومة السابق، مهدي جمعة، ”أقر بفشل الحامدي“.

وشدد بوغلاب على أن هذا التعيين يعني أن ”النهضة أصبحت بقصر قرطاج بكل وضوح“ وفق تصريحه.

من جانبه، قال المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة، أن الجنرال الحامدي ”عينه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي بالتوافق مع إخوان تونس“ في إشارة إلى حركة النهضة.

Advertisements

وأضاف عماد بن حليمة في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”يوم 21 أو 22 يوليو 2014 تلقى رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، دعوة مستعجلة للقاء نظيره الجزائري، وتوجه بسرعة رفقة كاتب الدولة للأمن رضا صفر، ومستشاره الأمني الأسعد دربز، وتجنب مهدي جمعة أخذ وزير الداخلية معه لطفي بن جدو المحسوب على الإخوان“.

وتابع في تدوينته: ”في اجتماع مغلق بين جمعة ونظيره الجزائري، تم إطلاع رئيس الحكومة على معطيات خطيرة في علاقة الأمن القومي التونسي ونشاط المجموعات المتشددة على الحدود بين البلدين، إضافة إلى تسجيل مكالمات هاتفية.. وبعد عودة المهدي جمعة من الجزائر وبعد عملية هنشير التلة، استقال الجنرال الحامدي“.

بدوره، أكد الناشط في المجتمع المدني سامي بن سلامة، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”تونس لا تفتقر للجنرالات في الجيش الوطني، ولا متقاعدين ولا محترفين غير مرتبطين وجدانيا وسياسيا باطراف سياسية، ولا يثيرون أي جدل، حتى يتم اختيار جنرال فاشل“، على حد تعبيره.

واعتبر بن سلامة أن ”هناك توجها واضحا لتطبيق أجندات حركة النهضة في العلاقات الدولية وفي ملفات الأمن القومي“.