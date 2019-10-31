لهذه الأسباب.. وزير العدل الياباني كاتسويوكي كاواي يتقدم باستقالته

أصبح وزير العدل الياباني يوم الخميس ثاني عضو في الحكومة يستقيل في غضون أسبوع، بعد مزاعم بانتهاك زوجته قانون الانتخابات أثناء الترشح لمقعد في البرلمان.

وقال كاتسويوكي كاواي للصحفيين إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت مبكر يوم الخميس، بحسب صحيفة "Japan Today" اليابانية.

جاءت هذه الخطوة بعد أن نشرت مجلة "شوكان بونشون" مزاعم بأن زوجة الوزير أنري كاواي تدفع للموظفين بدل يومي يتجاوز المبلغ المسموح به بموجب القانون.

وتأتي الاستقالة بعد أسبوع من استقالة وزير التجارة من منصبه بعد أن زعم ​​تقرير آخر للمجلة أنه قدم للناخبين هدايا ثمينة.

ونفى كاواي ارتكاب أي مخالفات لكنه قال إن التنحي كان أفضل قرار في ظل هذه الظروف.

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وقال "لم أكن أنا وزوجتي على علم بالقضية وأعتقد أنني كنت أمارس أنشطة سياسية بما يتماشى مع القوانين"، مضيفا: "سأحقق في القضية".

وقدم رئيس الوزراء شينزو آبي بشكل منفصل اعتذارا في تصريحات للصحفيين لتعيينه كاواي خلال تعديل وزاري أخير.

وقال آبي إن ماساكو موري، الوزير السابق المكلف بمعالجة مشكلة انخفاض معدل المواليد، سيحل محل كاواي وزيرا جديدا للعدل.

وحافظت حكومة آبي على تقديرات شعبية تتراوح بين 40 و50 في المائة في السنوات الأخيرة، رغم العديد من الفضائح السياسية.