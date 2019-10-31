قبل مباريات اليوم.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات حيث تنطلق بمواجهة الفيحاء ضد الاتفاق في الخامسة مساء، ثم مباراتين في السابعة إلا عشر دقائق بين الأهلي ضد الاتحاد، والفتح ضد الهلال.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

وأسدل الستار مساء الأحد الماضى، على منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز النصر على مضيفه الهلال، بنتيجة 2 – 1، فى ديربى الرياض.

وحافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، على الرغم من خسارته أمام النصر، والذى رفع رصيده للنقطة 14 فى المركز الخامس.

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جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

وجاء فريق الشباب فى المركز الثانى برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث، والذى يتساوى معه فى عدد النقاط.

وحل الأهلى فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر والفيصلى اللذين يتساويان معه فى عدد النقاط، بعد خسارته أمام فريق الحزم، بنتيجة 2 – 1.

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت بـ5 مباريات أهمها النصر ضد أبها والتعاون ضد الشباب.