إعلام: إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار شمال غربي مدينة تورنتو الكندية

أفادت وسائل إعلام كندية بإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار اليوم الخميس شمال غربي مدينة تورنتو الكندية.

ونقلت "هيئة الإذاعة الكندية" (سي بي سي) عن شرطة تورنتو إن أربعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار شمال غرب تورونتو مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وقال المسعفون إن الإصابات تتراوح ما بين ن خطيرة إلى حرجة، ونُقل المصابون إلى المستشفيات على الفور.

​ووقع إطلاق النار في منطقة كليرفيو هايتس، حيث تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث الساعة 7:33 مساء.

ويحاول المسؤولون في الموقع معرفة ما إذا كان هناك ضحايا آخرون، في حين لم تنشر الشرطة أي معلومات عن المشتبه بهم.