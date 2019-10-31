قادة الجيشين اليوناني والإسرائيلي يبحثان التعاون الأمني المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني الجنرال كريستوس كريستودولو مع نظيره الإسرائيلي أڤيڤ كوخاڤي المواضيع الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وجاء في بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني الجنرال كريستوس كريستودولو قام يوم أمس الأربعاء بزيارة رسمية إلى إسرائيل، وقد حل ضيفا على رئيس هيئة أركان جيش الدفاع، الجنرال أفيف كوخافي".
وأضاف البيان "تم استقباله في معسكر رابين "هكريا" في تل أبيب. وخلال الزيارة تحدث القادة عن المواضيع المهمة في المنطقة، وبالتحديد عن التحديات والفرص الموجودة".
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