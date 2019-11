House of the Dragon مسلسل جديد من HBO على خطى GOT

بدأت شبكة HBO التحضير لسلسلة جديدة مشتقة من مسلسل GOT والتي ستطرح تحت اسم " House of the Dragon"، وأعلن ذلك كايسى بلويز رئيس شبكة HBO بالأمس، كما نشرت بوستر مبدئى عن العمل الجديد.

السلسلة الجديدة ستكون من تأليف جورج آر. مارتن وريان كوندال ، وستتكون من 10 حلقات، تدور في الأيام الأولى من ويستروس ويركز على هاوس تاريجارين، وسيستند مسلسل "House of the Dragon" إلى كتاب "Fire & Blood" الخاص بمارتن، والذى يدور قبل 300 عام من أحداث "Game of Thrones"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".

House Targaryen هي العائلة التي تتنتمى إليها دينيرس، وفاريس، وجون سنو، وسيقوم بإخراجه ميجيل سابوشنيك الذي أخرج العديد من الحلقات المفضلة لمحبي "GoT"، مثل "The Long Night" و "Battle of the Bastards" و "Hardhome".

وجاء الإعلان عن السلسلة الجديدة بعد توقف شبكة HBO الأمريكية العمل على المسلسل الجديد المشتق من الأحداث، والتى تقوم ببطولته الممثلة العالمية ناعومي واتس.

ووفقاً لصحيفة فاريتى فإن الشبكة الأمريكية الشهيرة أبلغت القائمين على المسلسل بتوقف العمل لأجل غير مسمى وبدون أي أسباب، وهو ما رجحته العديد من المواقع الأجنبية بأن HBO تلغى عرضها الضخم القادم.

وبحسب تصريحات سابقة لـ جورج مارتن، مؤلف سلسلة GOT، عن المسلسل الجديد أكد أن الأحداث التى سيشملها المسلسل الجديد ستضم عائلة الستارك وبداية تأسيسها، كما سيشهد تواجد الوايت ووكر والموتى السائرين، بالإضافة إلى تواجد الذئاب والماموس فى الحبكة الدرامية التى ستسرد تفاصيل ما قبل مسلسل GOT، بالإضافة إلى عدم تواجد عائلة اللانيستر ضمن أحداث المسلسل الجديد، كونهم عائلة تم تأسيسها حديثاً وأن الأحداث التى ستسرد كانت قبل فترة طويلة جداً من أحداث المسلسل الشهير.