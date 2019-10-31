دبلوماسى روسى: موسكو تأمل أن تنفذ جورجيا معاهدة "السماء المفتوحة "

أعرب نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أندريه بيلوسوف، أمس الأربعاء، عن أمل بلاده بأن تنفذ جورجيا بصدق معاهدة "السماء المفتوحة".

وقال بيلوسوف، خلال محادثة في إطار اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، :"نرحب باستئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة السماء المفتوحة هذا العام، كون الاستمرار بانقطاع فترات التحليق قد يؤدي إلى زيادة عدم الثقة المتبادلة والتوترات العسكرية والسياسية".

وأضاف: "نعول أن تنفذ جورجيا بصدق معاهدة السماء المفتوحة "، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

جدير بالذكر أن اتفاقية "السماء المفتوحة" تم التوقيع عليها في هلسنكي، يوم 24 مارس عام 1992، من قبل 23 دولة عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وصدقت روسيا على هذه الاتفاقية في مايو عام 2001، وهي تسمح بتنفيذ طلعات جوية متبادلة في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية بهدف المراقبة على الأنشطة العسكرية.