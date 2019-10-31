عاصرت روسيا القيصرية والحربين العالميتين.. وفاة أكبر معمرة على وجه

توفيت الروسية تازيليا بيمبييفا، أكبر معمّرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 123 عامًا مساء الأربعاء، في منطقة أسترخان الروسية.
وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن السيدة تازيليا بيسمبييفا عاصرت الكثير من الأحداث العالمية بينها كانت فترة روسيا القيصرية والحربان العالميتان الأولى والثانية.
وولدت بيسمبييفا عام 1896 في عهد روسيا القيصرية، لتعيش فترة الثورات وكذلك أجواء انهيار الاتحاد السوفيتي.
وأصبحت السيدة الروسية أكبر معمّرة على وجه الأرض منذ يناير/كانون الثاني 2019، حيث تحفظ شهادة ميلادها في كتاب الأرقام القياسية الروسية.
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