اتفاقيات بين وزارة الزراعة و"الفاو" لتحقيق الأمن الغذائي

وقعت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية السودانية، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يوم الأربعاء، 3 اتفاقيات تتناول مجالات مختلفة، بينها تحقيق الأمن الغذائي، تستهدف ولايات دارفور (غرب السودان) والنيل الأزرق (جنوب السودان).

ووقع الاتفاقيات عن السودان، وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف، وعن منظمة الأغذية والزراعة، الممثل المقيم بالسودان باباقانا أحمدو.

وثمن وزير الزراعة السوداني دور منظمة "الفاو"، في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم.

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وتستهدف الاتفاقية الأولى تحقيق الأمن الغذائي، وتنمية قدرات الصمود لمجتمعات المنتجين في ولايات دارفور، بتمويل 7.7 مليون دولار، مقدم من الحكومة الهولندية، ويُنفذ في 8 مناطق، 5 منها في ولاية شمال دارفور، و3 في ولاية شرق دارفور، وتهدف إلى التنمية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الدخل.

أما الاتفاقية الثانية، تهدف إلى بناء قدرات صمود المجتمعات المحلية في ولاية النيل الأزرق، بشراكة من "الفاو"، ومنظمة "يونسيف"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من وكالة التعاون الدولي الكورية، بمبلغ 3 ملايين دولار، وتستهدف 67 ألف أسرة من النازحين.

وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى تسهيل التجارة بين بلدان منظمة "كوميسا"، بتمويل من "الفاو"، بمبلغ 2.5 مليون يورو.