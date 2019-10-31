القضاء المغربي يؤيد حكما بإعدام قتلة السائحتين

أيّد القضاء المغربي ليل الأربعاء، الحكم بإعدام ثلاثة متهمين، اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين، أواخر العام الماضي، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

كذلك أيّدت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش (جنوب) حيث كانتا تقضيان إجازة.وجدد كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) اعترافاتهم أمام الاستئناف بذبح الضحيتين وفصل رأسيهما وتصوير الجريمة التي خلفت صدمة في المغرب.

وكان قد حكم عليهم ابتدائيا بالإعدام بتهم "القتل العمد" و"تكوين عصابة إرهابية" في يوليو.

كذلك ظهر المتهمون في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي. وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي (33 عام) الذي تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته الأربعاء إلى الإعدام.