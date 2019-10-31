أمريكا تسمح للشركات الروسية والصينية بمواصلة العمل في هذه المجالات مع إيران

تعتزم الولايات المتحدة السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية بتجديد الإعفاء من العقوبات، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر.
ونقلت الوكالة عن المصادر قولها، إن هذا سيجعل من الصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.
وتتجه الإدارة الأمريكية إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران، حسبما أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.
وقال منوتشين خلال زيارة لإسرائيل الاثنين الماضي "نفذنا حملة الضغوط القصوى للعقوبات، ولقد نجحت وتنجح وتحد من الأموال".
وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في 20 سبتمبر/أيلول، قد استهدفت كلا من البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني وشركة "اعتماد تجارت بارس".
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