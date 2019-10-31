المسماري: أصبحنا نقاتل المتشددين مباشرة في طرابلس بعدما "أنهكنا" مليشيات الوفاق

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش أصبح يقاتل بشكل مباشر الجماعات المتشددة في طرابلس، بعد أن ”أنهك“ مليشيات وقوات حكومة الوفاق.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، مقتل ”عدة شخصيات متشددة مؤخرًا، بينهم سليمان الجطلاوي، الذي قُتل في الـ28 من الشهر الجاري في غارة للجيش الليبي“.

وأضاف أن ”الجطلاوي كان يقاتل في صفوف المتشددين تحت قيادة حسين الفيتوري الذي قتل في بنغازي“.

وبين المسماري أن ”المحاور شهدت تقدمًا مهمًا لقوات الجيش الليبي على مشارف العاصمة من وادي الربيع إلى عين زارة، وصولًا إلى محور المطار، ومن محور صلاح الدين إلى اليرموك“.

وأوضح أن ”الجيش الليبي استهدف الأربعاء بغارات جوية، 3 سيارات بعد معسكر اليرموك، تحمل عناصر مسلحة، وسيارتين تحملان ذخيرة، كما تم قتل 20 متشددًا في محور الخلاطات“.

وتابع أن ”طيران الجيش الليبي استهدف 4 سيارات تابعة لأسامة جويلي، آمر المنطقة الغربية لحكومة الوفاق، وتحمل عددًا من المرتزقة الأفارقة، كما تم استهداف راجمة في كوبري الفروسية على طريق المطار“.

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وأشار إلى أن الجيش استهدف مساء الأربعاء أهدافًا عسكرية في الكلية الجوية بمدينة مصراته.

وأوضح أنه ”من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعه لقواتنا المسلحة، تم رصد أماكن متفرقه في الكلية الجوية بمصراته، حيث أكدت مصادر الاستخبارات التابعه لنا تحديد هذه الأماكن والتي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة“.

وأضاف أنه ”تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحه العربية الليبية“.

وأكد أن ”هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100%“.

ولفت في المقابل إلى أن ”قوات الوفاق قصفت بالصواريخ منطقة الطويشة، ما أسفر عن مقتل أسرة اللافي بالكامل وهم 4 أبناء ووالديهم“.

وفي سياق آخر، أشار المسماري إلى أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 9 متهمين بالإرهاب، كما حكمت على 43 متمهما بالمؤبد، و قضت ببراءة 3 متهمين آخرين، مشيرا إلى أن المحاكمات تمت بحضور المحامين عن المتهمين سواء من وكلهم أو عن طريق المحكمة.